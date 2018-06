Política 14-06-2018

Diputado Rentería: “El acceso del 5% gratuito para adultos mayores o personas con discapacidad, debe ser administrado por los municipios”

Parlamentario del Maule Sur valoró iniciativa que incentiva el acceso a eventos deportivos, no solamente al fútbol.





El diputado de la UDI, Rolando Rentería, destacó positivamente los avances en la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N°19.327, de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, para incentivar el acceso de adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad a eventos deportivos.



Para el parlamentario del Maule Sur, el debate “se ha dado de manera bastante interesante, no sólo porque involucra al fútbol, sino se ha planteado la idea de que sea para todas las áreas deportivas”.



En ese sentido, existen diversos puntos de vista para garantizar el acceso de un 5% del aforo a personas con discapacidad y adultos mayores, donde Rentería indicó que este acceso “lo administre las municipalidades, porque son éstas las que manejan los informes sociales, que es más importante. El darle la posibilidad a las personas que no tienen los recursos para hacerlo”.



Finalmente, para Rentería el incentivo de acceso a eventos deportivos para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad, “más que lo maneje una empresa privada, que es la que está organizando el evento, ese ingreso pueda ser visto con una mirada distinta y transversal. ¿Quién es la entidad que trabaja con los adultos mayores? Las municipalidades. Lo mismo ocurre con los discapacitados y con los jóvenes”.