Diputado Rentería: “El próximo año se comprobarán los verdaderos efectos del cierre de la Planta Iansa en Linares”

“Si bien el tema es fuerte ahora desde el punto de vista mediático, recién el próximo año podremos comprobar los verdaderos efectos que tendrá la economía local el cierre de la Planta Iansa de Linares”, dijo el diputado Rolando Rentería.

El parlamentario sostuvo que ante este escenario “lo importante es la disposición que tiene el gobierno para apoyar a los trabajadores y agricultores. Es de esperar que para la reconversión de la agricultura haya créditos blandos de parte del Estado”.

“En todo caso- dijo- lo que más me preocupa es el tema del transporte, ya que muchos transportistas tienen camiones más antiguos y no pueden asumir nuestros costos para competir”.

“Pese a que hoy el panorama es muy triste para Linares, confiamos en que poco a poco se pueda salir adelante desde el punto de vista económico y social. No obstante, el próximo año será clave para conocer la real situación tras el cierre de la planta que durante 60 años fue la industria más importante de esta zona”, advirtió Rentería.