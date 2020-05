Política 17-05-2020

Diputado Rentería hace un llamado a terminar con proyectos de ley populistas que generan falsas expectativas en la ciudadanía



Legislador del Maule Sur explicó que los parlamentarios sólo pueden ingresar iniciativas que le están permitidas por la ley y la Constitución y criticó a la oposición “por hacer un aprovechamiento político de la crisis sanitaria que estamos viviendo”.





El diputado de la UDI, Rolando Rentería, hizo un llamado a todos los parlamentarios de oposición de la región del Maule a terminar con la presentación de proyectos de ley inadmisibles e inconstitucionales, ya que ese tipo de iniciativas “sólo genera falsas expectativas en la ciudadanía y hace creer que en el oficialismo no estamos preocupados por el bienestar de las personas”.



La crítica del legislador del Maule Sur nace a propósito de una serie de proyectos que han sido presentados por diputados de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio, que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que erogan gasto fiscal.



“Desafortunadamente”, explicó Rentería, “muchas personas nos acusan de no querer estar al lado de la ciudadanía o estar protegiendo a ciertos sectores económicos, cuando eso está muy lejos de la realidad. Por ejemplo, hace pocos días la oposición presentó un proyecto para suspender o postergar las cuotas del Crédito con Aval del Estado, el cual era completamente inadmisible, ya que ese tipo de proyectos sólo pueden provenir del Ejecutivo”.



El parlamentario UDI señaló que si bien las propuestas de la oposición “pueden ser muy loables y plausibles, que merecen ser discutidas y analizadas, van más allá de la Constitución y las leyes que juramos proteger. Nosotros como diputados debemos dar el ejemplo en cuanto a respetar la normativa vigente, de lo contrario, establecemos un muy mal precedente frente a los habitantes de nuestra nación”.



“Con esto quiero decir que no estoy completamente en contra de las iniciativas que propone la oposición, ya que no me cabe duda que quieren defender los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, cualquier proyecto que signifique gasto público, sólo puede venir del Presidente, y para eso están los Proyectos de Acuerdo o resolución, donde le podemos pedir a él y a sus ministros, que evalúen y presenten propuestas que vayan en directo beneficio de toda la población”, concluyó Rentería.