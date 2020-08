Política 28-08-2020

Diputado Rentería impulsa proyecto para que empresas paguen indemnización por retraso en entrega de productos



Legislador gremialista recordó que "el comercio electrónico ha experimentado un alza importante durante esta pandemia, sin embargo hay empresas que no han cumplido con el despacho de las compras y no reciben sanción alguna al respecto”.



Ante el explosivo aumento del comercio electrónico durante estos últimos seis meses, producto de la pandemia del Covid-19, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara, Rolando Rentería, anunció el ingreso de un proyecto de ley en los próximos días, que busca establecer una indemnización a favor de los consumidores por el retraso en la entrega de productos comprados en línea.



El parlamentario argumentó que “hemos visto que muchas empresas no cumplen con los plazos de entrega de sus productos al consumidor final, lo que obviamente genera una molestia en las personas, pero no significa ningún tipo de sanción en contra de la empresa por su incumplimiento. Sin embargo, cuando alguien se retrasa en el pago de las cuotas por un producto comprado, la empresa de inmediato aplica multas e intereses”.



“Aquí estamos ante una clara posición de desventaja”, agregó Rentería, “toda vez que las empresas amparadas en la falta de obligación de compensar daños y perjuicios, no tienden a la plena satisfacción de los intereses del consumidor”.



En ese sentido, el legislador gremialista subrayó que urge “establecer una compensación económica ante el retardo en la entrega de los productos, especialmente si se tiene a la vista que cuando la situación es inversa, y es el consumidor quien retarda el pago de un servicio financiero o de otra naturaleza, se inicia el cobro automático de intereses”.



“Este proyecto de ley tiene por objeto introducir una modificación a la ley del consumidor, estableciendo el pago de un interés moratorio en favor del consumidor, equivalente al interés máximo convencional, respecto de cada día de atraso, calculado sobre el valor del producto”, explicó finalmente Rentería.