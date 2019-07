Política 12-07-2019

Diputado Rentería lamenta rechazo a proyecto Admisión Justa

“Esta es una muy mala noticia para cientos de familias y estudiantes, a quienes le están quitando la posibilidad de ingresar a liceos de excelencia, en reconocimiento a su esfuerzo y el mérito”, fueron las palabras del parlamentario de la UDI, Rolando Rentería, tras el rechazo por 79 votos en contra y 69 a favor, del proyecto de ley ‘Admisión Justa’, el pasado martes en la Cámara de Diputados.



Junto a lo anterior, el legislador manifestó su molestia con respecto a cómo se dio el debate. “Aún faltaban muchos de nuestros colegas que estaban inscritos por hablar, pero el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, demostraron que no les gusta el debate, prefieren imponer sus ideas por la fuerza y por la vía del reglamento, forzaron una votación que va a perjudicar a muchas de familias”, subrayó Rentería.



“La actual legislación”, continuó el diputado gremialista, “no contribuye en nada en mejorar la calidad de la educación de nuestras futuras generaciones, que es un área que la oposición ha olvidado, y se han enfocado sólo en la educación superior. Nosotros creemos que es del todo justo que los alumnos con mejores notas, que se han esforzado por tratar de ser los mejores, puedan ingresar por lo tanto, a los mejores liceos, a los establecimientos de excelencia, que es donde pueden potenciar sus habilidades”.



Por último, Rentería expresó que “ahora veremos cómo mantener viva esta iniciativa, porque de lo contrario, tendremos que esperar un año para que el gobierno pueda volver a ingresarla, y la verdad es que los jóvenes y sus familias no pueden esperar tanto”.