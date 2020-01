Política 05-01-2020

Diputado Rentería lideró ingreso de proyectos de ley entre parlamentarios del Maule Sur

*Gremialista impulsó 28 iniciativas, superando en casi el doble las propuestas de senadores de la Séptima Región, demostrando un intenso trabajo en materia legislativa.



Con un total de 28 proyectos de ley ingresados en la Cámara, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, lideró la presentación de mociones legislativas respecto de todos los parlamentarios del Maule Sur e incluso superando por amplio margen las iniciativas de los propios senadores de la Séptima Región. Dentro del mismo distrito, Ignacio Urrutia presentó 21 mociones, mismo número que Manuel Matta y más atrás Jaime Naranjo con 9.



Para Rentería, la cantidad de proyectos ingresados a la Cámara es sinónimo “no sólo de un año intenso en materia legislativa, sino también del esfuerzo que pone todo un equipo en analizar lo que ocurre en nuestro país, presentar ideas y en definitiva, poder mejorarle la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas”.



“El trabajo de un parlamentario, junto con fiscalizar el actuar del gobierno de turno, debe ser precisamente presentar ideas, que luego pueden ser mejoradas en su discusión dentro de las comisiones y en Sala. No basta con llegar al Congreso, cumplir con la asistencia y votar de manera favorable o rechazar un determinado proyecto de ley. Debemos ser proactivos y ofrecer alternativas para darle mayor seguridad a las personas, mejorar distintos aspectos de la vida cotidiana y que eso tenga un efecto positivo en nuestra sociedad”, agregó el legislador.



Finalmente, Rentería se comprometió “a seguir trabajando de la misma forma en que lo he hecho estos dos últimos años. La gente de las provincias de Linares y Cauquenes me conocen bien de mi época como alcalde de Linares y saben que pueden contar conmigo para escucharlos y proponer así proyectos de ley que tienen como único propósito el construir un mejor Chile para todos”.