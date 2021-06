Política 23-06-2021

Diputado Rentería llama al Gobierno a acoger reducción de un 50% del impuesto específico a los combustibles

Un llamado al Gobierno y específicamente al Ministerio de Hacienda realizó el diputado de la UDI, Rolando Rentería, para acoger la solicitud de reducir en al menos un 50% del impuesto específico a los combustibles, considerando la sostenida alza que han experimentado en las últimas semanas y que “no se justifica que signifique casi la mitad de lo que paga el consumidor”.



El legislador recordó que “este impuesto específico se estableció para la reconstrucción del país tras el terremoto de 1985. Pero como todos los impuestos, terminó transformándose en uno permanente, que ya no se justifica”.



“El gravamen a los combustibles se iba a traducir en la construcción de carreteras y caminos. Sin embargo, hoy vemos que la mayoría de las carreteras que atraviesan el país y nuestras ciudades, especialmente en la capital, son concesionadas, por lo que ya no hay justificación alguna para mantener un impuesto de esta naturaleza”, subrayó Rentería.



Junto a lo anterior, el parlamentario indicó que “es tiempos de crisis económica, cuando muchas personas se están reinventando, emprendiendo, utilizan su vehículo particular para realizar una serie de trámites para superar el momento por el que están atravesando. Y si consideramos no sólo el alto valor de este impuesto, sino también la constante alza de los combustibles en las últimas semanas, se hace muy difícil para ellos sacar adelante esos proyectos”.



“Creo que es hora de repensar este impuesto y reducirlo al menos a la mitad. Debemos ponernos en el lugar de las personas que con mucho esfuerzo han logrado comprarse un automóvil, que les sirve para su trabajo, para trasladar a familiares, hacer las compras y un sinnúmero de actividades de gran relevancia”, cerró Rentería