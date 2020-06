Crónica 18-06-2020

Diputado Rentería pedirá a la ANFP que investigue el destino de los dineros entregados a Deportes Linares



Legislador gremialista lamentó situación que vive el plantel y que "algunos malos dirigentes utilicen ese poco dinero para beneficio personal y no para el fin que está estableciendo el fútbol".



El Diputado e integrante de la Comisión de Deportes, Rolando Rentería, criticó la situación ocurrida en el Club Deportes Linares, donde se acusó que su gerente Gabriel Artigues utilizó fondos de ayuda que entregó la Conmebol para pagar "obligaciones contractuales del mismo trabajador y otros gastos menores".



Rentería señaló que “es llamativo lo que pasa en Linares porque no deja de ser curioso que en los minutos que los clubes de Segunda División están solicitando un apoyo a la ANFP para poder cubrir sus gastos durante el tiempo de para por el Covid – 19, llegan esos dineros y un personero de un club profesional, simplemente se los lleva y no los reparte entre los jugadores y cuerpo técnico que es lo corresponde”.



“Y lo más graves es que la denuncia viene desde el propio club en contra del señor Gabriel Artigues porque nos recuerda las malas prácticas que tuvieron dirigentes en años pasados donde simplemente los recursos que eran para planillas y gastos propios de los equipos, los utilizaban para fines personales; más aún que en estos momentos están rondando nuevamente el fantasma de Sergio Jadue en el fútbol chileno”, agregó.



El parlamentario explicó que “según la información que tengo, la ANFP le transfirió a cada club de Segunda División cerca de $6.5 millones para cubrir gastos con sus jugadores, cuerpos técnicos y de operaciones pertenecientes a recursos enviados directamente desde Conmebol. Entonces la finalidad de esa plata era otra y no el llevársela para la casa”.



Por lo anterior, el diputado Rentería anunció que “voy a solicitar mediante oficios a la ANFP, la CMF y al Ministerio de Justicia que se investigue qué pasó con esos dineros y que efectivamente los que tienen la responsabilidad de administrar los recursos del Club Linares, entreguen la claridad respectiva porque resulta impresentable que mientras todos los equipos de la Segunda División esté solicitando ayuda al ente rector del fútbol profesional, algunos malos dirigentes utilicen ese poco dinero para beneficio personal y no para el fin que está estableciendo el fútbol”.