Crónica 28-05-2019

Diputado Rentería pedirá que se agilice la construcción de nuevo cuartel PDI en Cauquenes

Parlamentario comentó la urgencia de mejorar las condiciones en las que trabajan funcionarios de investigaciones y reforzar red policial en la provincia.



Tras visitar las actuales dependencias de la Prefectura de la Policia de Investigaciones en la comuna de Cauquenes, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, expresó su preocupación por las condiciones en las que trabajan actualmente los funcionarios de la PDI en la provincia, y manifestó toda su disposición a acelerar las gestiones que sean necesarias para la construcción de un nuevo cuartel en un terreno de cinco mil metros cuadrados, que mejoraría de manera considerable no sólo el trabajo investigativo de los detectives, sino también fortalecer la labor administrativa y sacarlos del hacinamiento en el que se encuentran.

El legislador del Maule Sur subrayó que la PDI de Cauquenes, “merece un cuartel como corresponde, que cumpla con todas las condiciones adecuadas para que puedan los funcionarios cumplir sus labores. Encuentro que las oficinas que recorrimos, donde hay tres o cuatro escritorios por habitación, que son además muy pequeñas, la verdad es que la tensión, el estrés y las malas condiciones en que nuestra PDI trabaja no es el adecuado”.

Junto a lo anterior, Rentería indicó que con los actuales niveles de delincuencia y drogadicción “si bien son bajos comprados con otras zonas del país, necesitamos un cuartel como el que existe en la provincia de Linares y esperamos que en Cauquenes esté en las mismas condiciones. Por suerte, ya tienen un terreno en comodato listo para que se pueda emplazar un nuevo cuartel, y trasladarse del actual que fue construido en 1973, lo que no significa mucho en términos de poder empezar con un diseño que lo pueda hacer el MOP, para que en un par de años más podamos pensar de dónde sacar los recursos para que se construya un cuartel y puedan ejercer sus funciones como PDI”.

El parlamentario gremialista recordó que el actual cuartel de la PDI en Cauquenes, debe realizar operativos también en las comunas de Constitución, Chanco y Pelluhue, lo que significa “destinar recursos a otros territorios, lo que significa dejar otras comunas desprotegidas. No se trata solamente de que cuentan con instalaciones inadecuadas para sus labores, sino además se requiere reforzar el personal, para continuar con el trabajo preventivo que realizan las policías”.

“Los habitantes de la provincia de Cauquenes exigen que sus policías trabajen en las mejores condiciones posibles, y por ello, me he comprometido a realizar las gestiones ante las autoridades competentes para sacar adelante cuanto antes el proyecto de nuevo cuartel. Y no sólo eso, debemos robustecer la red de cuarteles en la provincia, de manera tal que los tiempos de respuesta sean los adecuados y la ciudadanía no deba esperar horas para que llegue la PDI, en el caso de que se encuentren realizando algún otro procedimiento en alguna comuna vecina”, concluyó Rentería.