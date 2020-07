Política 03-07-2020

Diputado Rentería pide al Gobierno elaborar un Ingreso Familiar de Emergencia para la clase media



Legislador sostuvo que dicho sector de la población “no puede seguir esperando por una ayuda del Estado, por lo que debe destinarse ahora y no cuando Hacienda lo estime conveniente”



El diputado de la UDI, Rolando Rentería, hizo un llamado al Gobierno para elaborar con urgencia un Ingreso Familiar de Emergencia destinado a la clase media, tomando en cuenta que este segmento socioeconómico “se ha visto gravemente perjudicado por los efectos de la pandemia, pero no ha podido acceder a ninguno de los beneficios otorgados por el Estado dada la condición que tenían antes de la crisis”.



El legislador gremialista subrayó que “hoy la clase media de nuestro país está sufriendo al igual que miles de familias vulnerables, y necesitamos que el Gobierno anuncie y elabore a la brevedad un plan económico para ir en ayuda de ellos. Sabemos que los bancos, los colegios y las universidades no perdonan a la hora de cobrar, y por lo mismo es urgente ir en auxilio de un sector que desde el estallido social ve cómo su trabajo, esfuerzo y dedicación de años y décadas se esfuma de un día para otro, sin que nadie les tienda una mano”.



“Hay un número importante de familias que hoy están cesantes y sin ingresos formales, pero que no califican para recibir los beneficios del Estado porque es considerada como ‘rica’. Y es en ellos en quien también tenemos que pensar, y por lo mismo le hemos insistido al Gobierno que reasigne los recursos de manera oportuna, pero sobre todo de forma rápida. Tienen que entender que la ayuda debe destinarse ahora y no cuando Hacienda lo estime conveniente”, argumentó Rentería.



En esa línea, el representante del Maule Sur insistió que se necesita con celeridad “darle un alivio a los miles y millones de chilenos que hoy están sufriendo. Para eso le solicitamos también al Ejecutivo, que se suspendan los remates de vivienda a quienes se encuentran desempleados, se entreguen becas especiales para aquellos universitarios cuyas familias no pueden seguir pagando sus estudios, se reduzcan los impuestos para los emprendimientos, se entreguen créditos a tasa 0% y se amplíe la cobertura del subsidio al arriendo al 80% más vulnerable de la población”.