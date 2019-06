Crónica 21-06-2019

Diputado Rentería pide conocer razones por las cuáles agricultores de la región no se beneficiaron con condonación de deudas

Preocupado por el alto nivel de endeudamiento de un importante número de pequeños y medianos agricultores de la región del Maule, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, ofició al ministerio de Agricultura y al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), realizar un catastro del número de personas que mantienen algún tipo de deuda con la institución estatal y conocer los motivos por los cuáles no fueron beneficiados con la medida 44 del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que condonó las deudas de agricultores en diversas regiones del país.

El legislador explicó que en las últimas semanas “varios agricultores de la zona me han manifestado su angustia, debido a que no han podido pagar lo adeudado a Indap, producto de la pérdida de su producción por la larga sequía que afecta no sólo a la región del Maule, sino a todo el país, y a la vez, por los crudos inviernos que hemos experimentado en los últimos años, que también han afectado las cosechas”.

“Lo que más me preocupa es que estas deudas han significado serios problemas de varios agricultores con algunos familiares, que han servido de aval. Debemos entender que estos productores dependen exclusivamente del trabajo de sus tierras, y el cambio climático ha sido un factor negativo para ellos, donde se han perdido innumerables cosechas, por ende, les ha sido imposible generar los recursos necesarios para saldar esas deudas”, prosiguió Rentería.

Por último, el parlamentario del Maule Sur explicó que “lo que buscamos es primero saber por qué estos agricultores no pudieron acceder a ese importante beneficio durante la administración anterior y buscar las fórmulas para que nuestros agricultores puedan volver a ponerse de pie de esta grave situación que los aqueja”.