Política 11-09-2019

Diputado Rentería pide que se reactive Centro de Inclusión Social en Linares

Parlamentario se mostró preocupado que inmueble no haya sido construido en terreno cedido hace seis años.



A seis años de que en su calidad de alcalde de Linares, firmara un convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) para construir un Centro de Inclusión Social en la ciudad, el actual diputado gremialista por el Maule Sur, Rolando Rentería, manifestó su preocupación de que la iniciativa no se haya materializado y que el terreno en el cual se debía emplazar el inmueble, debió ser retornado a la administración municipal, pues no existe en la actualidad un proyecto para concretarlo.



“Siempre he tenido una especial preocupación por las personas en situación de discapacidad, y que este Centro de Inclusión Social no se haya materializado a la fecha me da mucha pena. Esto estaba enmarcado en el Plan Nacional de la Discapacidad, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en su mandato anterior, por lo que para mí tiene un significado muy especial”, señaló el legislador UDI.



En ese contexto, Rentería comentó que “la construcción de un espacio para las personas en situación de dependencia y que necesitan cuidados especiales, no basta sólo con el cuidado de sus personas queridas, de sus familiares. Como sociedad, como autoridades, debemos entregar las herramientas necesarias para que esas personas puedan seguir adelante, y que no se haya concretado, es un llamado de atención para todos nosotros, quienes representamos a nuestras comunidades, de manera tal que no vuelva a ocurrir”.



Por ello, el parlamentario adelantó que se reunirá con la Directora nacional de Senadis, María Ximena Rivas “para reactivar esta iniciativa, encontrar la fórmula que sea necesaria para que podamos construir en Linares un Centro de Inclusión Social que es demandado por la ciudadanía, especialmente por niños, niñas y personas de la tercera edad, que son lo que más lo necesitan”.



“La directora Rivas conoce bien este proyecto, que proyecta atender a 400 usuarios de toda la región del Maule, por lo que se hace necesario que tanto el Gobierno Regional y las autoridades locales también se pongan la mano en el corazón y aunemos fuerzas para no sólo reactivar la construcción del centro, sino más bien concretarlo en el más breve plazo”, concluyó Rentería.