Política 27-10-2021

Diputado Rentería presenta proyecto para que mujeres mayores de 40 puedan acceder a mamografías gratuitas y solicita que el examen se realice todos los años



- El parlamentario explicó que el actual beneficio es sólo para las personas entre 50 y 69 años, quienes además puedan acceder a un examen gratuito cada tres años y no de manera periódica como se recomienda.

El diputado por el Maule Sur, Rolando Rentería (UDI), presentó esta semana un proyecto de resolución para solicitarle al Gobierno que pueda ampliar la cobertura del examen preventivo del cáncer de mama, de manera tal que las mujeres mayores de 40 años tengan acceso gratuito a mamografías considerando que sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que el actual beneficio es sólo para las mujeres entre 50 y 69 años, por lo que pidió ampliar la cobertura del beneficio para las mujeres desde los 40 en adelante, argumentando que las estadísticas oficiales dan cuenta de que siete de cada diez diagnósticos nuevos corresponden a mujeres menores de 50 años.

“El cáncer de mama es una dura realidad que cada día afecta a más mujeres y a una edad mucho más temprana. Por eso decidí presentar este proyecto de resolución, porque si las cifras nos indican que un 70% de los diagnósticos nuevos corresponden a mujeres menores de 50 años, es de toda lógica que las personas antes de llegar a esa edad tengan acceso gratuito a mamografías, considerando que un 95% de las mujeres que obtienen un diagnóstico temprano logran recuperarse con normalidad”, explicó el diputado por el Maule Sur.

Pero además, Rentería también solicitó que las mujeres puedan acceder a una mamografía gratuita una vez al año, y no cada tres años como actualmente lo contempla el beneficio. Lo anterior, en concordancia con las recomendaciones de distintas organizaciones nacionales e internacionales, en torno a realizarse exámenes de manera periódica.

Por último, el legislador pidió en su proyecto aumentar considerablemente la cantidad de mamógrafos en el país, sobre todo en las regiones y en los sectores más rurales.

“Es muy importante que no exista ningún impedimento para que las mujeres puedan realizarse un examen de mama y así prevengan con anticipación un posible cáncer. Para eso es fundamental que el beneficio comience desde los 40 años, que los exámenes sean gratuitos todos los años y no cada tres, y que en la comuna o provincia de residencia de la persona exista la disponibilidad de mamógrafos. De esa manera vamos a poder seguir diagnosticando tempranamente esta enfermedad y evitaremos lamentables desenlaces”, concluyó Rentería.