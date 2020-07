Política 18-07-2020

Diputado Rentería presentará querella por destrozos realizados a la casa de su madre

Durante la madrugada de este viernes, un grupo de antisociales lanzaron piedras y realizaron destrozos a la vivienda donde habita María Angélica Moller

, madre del diputado gremialista Rolando Rentería y que vive a un costado del hogar del parlamentario. Por ello, Rentería anunció que en los próximos días presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables, haciéndose parte de la investigación que lleva el Ministerio Público.



Luego de conocer los hechos y tras constatar que su madre no había recibido lesiones, el parlamentario lamentó “estos hechos de violencia, que buscan no sólo amedrentar a mi familia, sino también a mi persona. Por desgracia, hemos visto que legisladores de varios sectores políticos han recibido amenazas de muerte, por el simple hecho de pensar distinto a ciertos grupos, lo que no podemos aceptar como sociedad”.



“La sociedad, la gente civilizada, cuando disiente con uno, lo hace con argumentos, no a través de la violencia ni mucho menos amenazando la integridad física de las personas y de los familiares de uno”, argumentó Rentería.



Y en esa misma línea, el diputado de la UDI comentó que el grupo de antisociales “probablemente confundió la casa de mi madre con la mía, toda vez que vivimos uno al lado del otro. Esta vez le tocó a mi mamá, que afortunadamente no recibió ninguno piedrazo, pero ¿qué pasa si así hubiese ocurrido? ¿o si lanzan piedras a mi hogar y le llega un proyectil a mi señora o a mis hijos?”.



“Esto es violencia política”, continuó Rentería, “que sólo busca amedrentarme. Nunca antes me había pasado algo similar, ni en mis años de alcalde de Linares, por lo que pediré mayor resguardo policial para mí y mi familia. Pero no por eso bajaré los brazos y continuaré trabajando desde el Congreso Nacional por el bien de los habitantes del Maule Sur y de todo Chile”.