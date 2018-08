Política 04-08-2018

Diputado Rentería: “Sería un error que se perdiera el proyecto del complejo atlético para Linares”

Ayer, el diputado Rolando Rentería señaló que “sería un error perder un proyecto de la envergadura de un complejo atlético para la ciudad de Linares”.



El parlamentario recordó que la iniciativa partió cuando él era alcalde de Linares, “por lo tanto si se pierde vamos a seguir quejándonos de lo que tienen Talca y Curicó en infraestructura deportiva”.



Precisó que “la plata está y solo falta el aspecto ambiental y del cambio del uso de suelo, pero si no hay disposición para solucionar este tema antes del mes de diciembre, perfectamente podría dares una figura de abandono de deberes por parte del municipio”.



“Confiamos en que este proyecto pueda materializarse, porque beneficiaría a todos los deportistas de esta zona, para no seguir entrenando en condiciones que no son las adecuadas”, agregó.