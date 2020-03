Política 24-03-2020

Diputado Rentería solicita a municipios plan especial para personas en situación de calle por coronavirus



Congresista recordó que se trata de un segmento "con un alto grado de vulnerabilidad” y “sin ningún tipo de protección para enfrentar esta crisis”.



Con la llegada del otoño y en medio de la grave crisis sanitaria por la que atraviesa el país producto de la pandemia del coronavirus, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, hizo un llamado a las municipalidades de la Región del Maule para implementar un plan especial para las personas que se encuentran en situación de calle, toda vez que son personas “en un alto grado de vulnerabilidad y que no tienen una red que les permita tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19”.



“Ya están bajando las temperaturas, se verán enfrentados a las inclemencias del tiempo y están expuestos a cualquier tipo de enfermedad, sin que nadie se preocupe de ellos”, aseguró Rentería.



Para el legislador, las personas en situación de calle “están sin ningún tipo de protección para enfrentar esta crisis y un número no menor se trata de personas que también son de la tercera edad, pero que han sido dejados en el olvido en medio de esta crisis sanitaria”.



Así las cosas, Rentería le pidió a las municipalidades hacer un monitoreo constante de las personas en situación de calle. “Sabemos que muchos de ellos viven así por opción, pero eso no puede significar que estas personas sean consideradas parias, por lo que se hace necesario adoptar todas las medidas preventivas que signifiquen proteger a todos los segmentos de la población y que el coronavirus se siga esparciendo en las calles”.



Por ello, el diputado emplazó a las municipalidades a “incluirlos a la brevedad en las campañas de vacunación contra la influenza y disponer de lugares especiales donde puedan resguardarse no sólo de las frías temperaturas del otoño e invierno, sino además evitar que se contagian de este virus y que esta enfermedad se siga propagando en la población”.