Política 27-03-2020

Diputado Rentería solicita adelantar y ampliar cobertura en entrega de computadores a escolares

*Parlamentario aseguró que es de suma importancia que estudiantes “cuenten con las herramientas y no detener los procesos de aprendizaje”.

Luego que el Ministerio de Educación anunciara la extensión de suspensión de clases por dos semanas, junto con adelantar las vacaciones de invierno para la segunda quincena de abril, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, planteó la necesidad de adelantar la entrega de computadores en escuelas públicas y colegios subvencionados, no sólo a alumnos de 7º básico, sino también a otros niveles, para que ningún estudiante se quede sin acceso al material educativo que están disponiendo el Mineduc y diferentes establecimientos educacionales, para continuar de manera virtual con los procesos de aprendizaje.

El parlamentario afirmó que se hace “necesario pedir al MINEDUC adelantar la entrega de computadores a los niños que este año deban recibirlos. En este momento de pandemia no todos cuentan con las herramientas para continuar con sus procesos de aprendizaje, por lo mismo nos parece necesario poder entregar cuanto antes estos dispositivos para que los alumnos puedan seguir con su desarrollo académico desde sus hogares”.

Rentería subrayó además que el actual programa de entrega de computadores por parte de Junaeb, probablemente “no es suficiente en este escenario de pandemia, sabemos que son los alumnos de séptimo básico los que reciben este beneficio. Por eso nos parece necesario adelantar la entrega de los computadores además de estudiar ampliar este, beneficio a estudiantes de otros niveles”.

“Debe existir un esfuerzo de todos para llegar a la mayor cantidad de alumnos con este beneficio, en primera instancia podría ampliarse a los alumnos de octavo, eso lo determinará el ministerio, pero nos parece de suma importancia entregarles a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que continúen con sus aprendizajes”, concluyó el legislador gremialista.