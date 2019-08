Política 10-08-2019

Diputado Rentería solicita que instalación de planta avícola en Cauquenes cumpla con todas las etapas de evaluación ambiental

Parlamentario se reunió con vecinos de población Loyola, quines manifestaron su preocupación por la inminente llegada de empresa en terreno de cuatro mil hectáreas.



El diputado de la UDI, Rolando Rentería, ofició este miércoles a diversos serrvicios públicos de la región del Maule, para que informen el estado de avance del proceso de Calificación Ambiental de la empresa Agrícola Purapel, que busca levantar en la comuna de Cauquenes, instalaciones para la producción avícola y porcina en un terreno de aproximadamente 4 mil hectáreas. Esto, luego de reunirse con vecinos de la población Loyola de dicha comuna, quienes manifestaron su preocupación por posibles malos olores que provengan del proceso productivo, además de manifestar reparos por el uso de agua para la planta, considerando la grave escasez hídrica que vive la zona.



Rentería explicó que “hace pocas semanas aprobamos en esta propia Cámara un proyecto de ley que reconoce al olor como un agente contaminante en el medioambiente, y por ello, la instalación de estas empresas, que levantarán instalaciones en un importante territorio, nos debe llamar a tener especial preocupación con respecto a que se respeten las normas medioambientales”.



A reglón seguido, el legislador gremialista manifestó su preocupación con respecto al uso de agua, pues “ya va casi una década de sequía, que afecta no sólo a nuestra zona, sino a todo el país, por lo que existe la legitima duda con respecto a cómo se realizará el uso de este vital elemento para el normal funcionamiento de la planta que pretende instalarse, sin que esto afecte también a otras empresas y especialmente a familias campesinas, que trabajan sus tierras en la producción de hortalizas, verduras y otros productos agrarios”.



Finalmente, Rentería indicó que para dar tranquilidad a la comunidad, “le he pedido a las secretarias regionales ministeriales de Agricultura, Medio Ambiente, Obras Públicas y Economía, como así también a la Gobernación Provincial de Cauquenes y al Servicio de Evaluación Ambiental, para que informen si se está cumpliendo con normalidad el proceso de calificación ambiental de la empresa y cuáles son las medidas de mitigación que ésta propone, de manera tal que su producción no afecte bajo ninguna circunstancia a los habitantes de Cauquenes”.