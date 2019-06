Política 01-06-2019

Diputado Rentería (UDI) destaca aprobación de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores

Muy satisfecho de mostró el diputado de la UDI, Rolando Rentería, tras la aprobación en la Cámara Baja del proyecto que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, la cual contó con el apoyo transversal de los parlamentarios en Sala. Con esto, se introduce un nuevo artículo (94 bis) en el Código Penal que indica que no prescribirá la acción respecto del secuestro o sustracción de un menor, así como la tortura, apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes con resultado de muerte, todos ellos con ocasión de un acto de violación, acceso carnal a un menor, estupro u otros delitos sexuales.

Tras la votación, el legislador gremialista valoró que se haya “avanzado en una iniciativa que ya lleva nueve años de tramitación en el Congreso, con el apoyo transversal de todos los diputados, ya que debemos dar las herramientas para que cientos de personas que por temor o vergüenza no han denunciado una violación en su contra cuando eran menores de edad, puedan hacerlo más adelante, y así encontrar justicia a los vejámenes a los que fueron víctima”.

“Esta legislación va en línea con lo que queremos como sociedad, que no haya impunidad para los violadores, para los pedófilos, los pederastas, que al encontrarse en una situación de poder, abusan sexualmente de menores de edad, generando en ellos traumas que llevan consigo durante años”, agregó Rentería.