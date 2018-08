Política 23-08-2018

Diputado Rentería (UDI) impulsa proyecto que exige examen de drogas a candidatos a cámara baja y senadores



El diputado de la UDI, Rolando Rentería, presentó un proyecto de ley que exige a los candidatos a la Cámara Baja y al Senado, a realizarse un examen de drogas, que debe ser acompañada a través de una declaración jurada el día de la presentación de la respectiva candidatura. La iniciativa, que se extiende además a los parlamentarios en ejercicio, busca que tanto candidatos al Parlamento como sus incumbentes, expliciten su relación con las drogas, y que el Congreso no se vea influenciado por bandas narcotraficantes.

En ese sentido, el parlamentario explicó que el Poder Legislativo “ se erige como el órgano fundamental en la elaboración de las leyes de la república. Por tanto, las atribuciones asignadas por la ciudadanía, ameritan un estándar mayor no sólo en lo que dice relación a la vida pública de los legisladores sino también en lo que respecta a su vida personal”.

Junto a lo anterior, Rentería subrayó que la comunidad chilena “ha establecido como paradigma institucional la lucha frontal contra la droga, ya sea mediante la implementación de normativas legales, como también con el desarrollo e implementación de políticas públicas dedicadas a combatir este mal que afecta a vastos sectores de nuestra sociedad. Y los miembros del Congreso, no podemos estar ajenos a aquello”.

“No queremos que en el Parlamento exista relación entre la política y bandas narcotraficantes, como sí lo ha existido en otros países como Colombia y México, donde se ha transformado en algo natural y cotidiano. Muy por el contrario, debe constituir un hecho que sea de inmediato rechazado por la sociedad en su conjunto y sin miramientos de ningún tipo”, agregó el diputado del Maule Sur.