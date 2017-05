Política 24-05-2017

Diputado Roberto León busca aunar esfuerzos en la nueva mayoría en las próximas elecciones

Las elecciones presidenciales están cada vez más cerca, y es sabido que la Democracia Cristiana y Nueva Mayoría han decidido ir cada uno con sus candidatos. En ese ámbito el diputado Roberto León está buscando aunar esfuerzos en caso que cualquiera llegue a una segunda vuelta “como la elección está abierta y la puede ganar Piñera, se corre el riesgo de toda la obra que aún no madurado que ha hecho la presidenta Bachelet como la educación gratuita se puedan perder yo espero que nuestros socios asuman y entiendan los desafíos que tenemos por delante”

Para el diputado DC “Yo espero que no sólo se unifiquen para la segunda vuelta, yo creo que es fundamental que seamos capaces de tener un acuerdo político” aduciendo que cualquiera quien gane en las elecciones presidenciales tendrán que incorporar las opciones de los demás partidos

Inclusión de disidentes

Aunque los disidentes a la Nueva Mayoría se mantienen al margen, el acuerdo presidencial no es uno de los temas a tratar, sino que también la carrera parlamentaria también es uno de los puntos a trabajar.