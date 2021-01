Política 20-01-2021

DIPUTADO ROLANDO RENTERÍA: “APOYO A ALAMIRO GARRIDO A LA ALCALDÍA DE LINARES”



“No lo ha hecho bien”. El concepto resume el diagnóstico del Diputado UDI por el distrito Maule Sur, Rolando Rentería, hacia la gestión del actual Alcalde de Linares, Mario Meza (RN), base desde la cual sustentan el apoyo a la postulación al gobierno comunal del independiente Alamiro Garrido.

“Alamiro Garrido tiene mi apoyo y el de la UDI… no nos hemos sentido partícipes de la gestión del Alcalde Mario Meza, no nos ha tomado en cuenta y no creo que lo haga en medio de campaña a la reelección. La Asamblea de la UDI, en un 90 por ciento, el reciente fin de semana, decidió no apoyar al actual Alcalde y fijó libertad de acción, por ello, yo apoyaré y hay muchos que participaremos de la campaña por Alamiro Garrido”.

El también ex Alcalde por esta comuna, señaló que “creo que necesitamos un Alcalde que tenga más contactos, uno de los temas que han complicado la gestión local, es que hay resquemores con los parlamentarios, o el Gobierno, yo mismo me puse a disposición en una reunión donde se nos citó a todos, diputados y senadores, pero seguimos viendo una ciudad estancada, sin ordenamiento”.

El tema de Chile Vamos dividido en la campaña municipal hacia la Alcaldía de Linares, ha generado controversia entre los partidos que conforman el conglomerado de centro-derecha.