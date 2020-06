Crónica 17-06-2020

Diputado Rolando Rentería y concejala Paula Rodríguez se reúnen con prefecto Illanes con el objeto de pedir mayor patrullaje en la comuna



Cita analizó la actual dotación policial en las provincias de Linares y Cauquenes y la necesidad de que Carabineros renueve su flota de vehículos policiales.



Durante la mañana de este martes, el diputado de la UDI, Rolando Rentería, en compañía de la concejala de la comuna de Linares, Paula Rodríguez, se reunieron con el prefecto de Carabineros Álvaro Illanes Aguilera, con el fin de poder solicitar mayor patrullaje policial en las provincias de Linares y Cauquenes. Lo anterior, impulsado por el preocupante avance de las estadísticas de delitos violentos acaecidos en las últimas semanas en la comuna de Linares.



tras la cita, el parlamentario del Maule Sur calificó positivamente la reunión con el prefecto Illanes y subrayó la importancia de realizar las denuncia respectivas “para poder visibilizar el problema al cual está enfrentada la comunidad en general, de lo contrario, las estadísticas no se moverán, lo que incide de forma directa en la toma de decisiones del nivel central”.



“No obstante, y con la información que me ha entregado el prefecto, oficiaré a las autoridades pertinentes para poder pedir mayores recursos para los carabineros de nuestra zona y hacer notar que desde hace muchos años venimos con un déficit importante en la dotación policial, lo cual se ha visto acentuado en los últimos tiempos”, puntualizó Rentería.



Por su parte, Rodríguez manifestó su preocupación respecto al aumento de hechos delictuales de connotación violenta. “Sabemos la sobrecarga laboral que han tenido las policías en nuestro país, no obstante, hemos pedido al prefecto refuerce las rondas preventivas”, indicó la edil.



Y en ese sentido, Rodríguez destacó el trabajo que realiza la unidad de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Linares, donde se ha “generado una mejor respuesta a estos hechos que a todos nos preocupan y activan”, y recordó la necesidad de que Carabineros adquiera o renueve su flota de vehículos para lo cual adelantó que desde el concejo comunal se trabajará en realizar esa gestión.



A su vez, ambas autoridades hicieron un llamado a las personas y vecinos de las provincias de Linares y Cauquenes a denunciar cualquier hecho delictual del cual sean víctimas o los hayan presenciado, debido a que es una de las acciones que levantarán las estadísticas y poder pedir más recursos para las comunas en cuestión.