Política 01-11-2017

Diputado Romilio Gutiérrez hace llamado para solucionar con urgencia problemática en Acceso Sur a Linares

El frío y la lluvia no fueron impedimento para que el diputado por el Maule Sur, Romilio Gutiérrez junto al consejero regional Jesús Osses visitaran y comprobaran en terreno la falta de seguridad que enfrentan los vecinos del acceso sur a Linares.

En el lugar, más conocido como camino Cuéllar, tiempo atrás los vecinos en protesta manifestaron su descontento por el exceso de velocidad de los vehículos, además falta de señalización, entre otros inconvenientes.

El parlamentario recorrió la autopista y solicitó con urgencia las mejoras que necesita la puerta de entrada a la ciudad.

“Hemos podido ver aquí la velocidad que circulan los automóviles, los vehículos que ingresan y creemos que se deben tomar medidas para mejorar la señalización, la restricción de la velocidad, por eso le vamos a oficiar al ministro de Obras Públicas para que no nos tramite más”, aseguró.

Cabe mencionar que esta es una inquietud presentada hace tiempo, se han hecho las gestiones para revertir la situación.

“Se lo hemos pedido, hemos solicitado y no hay respuesta definitiva. Que se ponga la señalización para resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos y también de los propios automovilistas”, agregó.

Se seguirá trabajando e insistiendo para que pronto los residentes tengan una solución y no tengan que lamentar más accidentes en el sector, debido a la imprudencia de quiénes conducen.

Con respecto a la señalética, hay un letrero que dice “A la Isla”, en lugar de indicar claramente que se trata del Acceso Sur a Linares.