Crónica 18-06-2017

Diputado Romilio Gutiérrez manifiesta preocupación por filas de espera y tómbolas en colegios

Desde que comenzó a regir el mandato, cientos de padres y apoderados deben soportar extensas horas e incluso pernoctar afuera de los establecimientos para asegurar un cupo para la educación de sus hijos



“La tómbola no funciona. Es injusta y no reconoce la voluntad de los papás”, aseguró el diputado por el Maule Sur, Romilio Gutiérrez ante la difícil situación que viven cientos de padres y apoderados que deben dejar en manos de la suerte la educación de sus hijos debido a la Ley de Inclusión Escolar o sistema de ingreso a los colegios.

A contar del 1 de marzo del año pasado comenzó a regir el mandato, el cual permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento educacional que más les guste sin que eso dependa de su capacidad económica. Por esto, padres y apoderados tratan de escoger las mejores escuelas y son capaces de soportar extensas horas afuera de los establecimientos, incluso pernoctar para conseguir una vacante.

“Por eso vemos gente afuera de los colegios haciendo filas por largas horas. Los padres quieren darle una buena educación a sus hijos por eso son capaces de trasnochar”, comentó Gutiérrez.

Además de estar expuestos a bajas temperaturas en el invierno o altas en verano, una vez que finalizan las filas o las tómbolas, muchos padres deben regresar a sus hogares con la frustración de no tener un recinto para que sus hijos aprendan y deben comenzar una búsqueda agotadora para conseguir un buen lugar.

“Este es un grave error que se ha cometido por parte del gobierno y hoy estamos pagando las consecuencias”, agregó Gutiérrez.