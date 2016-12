Política 29-12-2016

Diputado Romilio Gutiérrez presenta proyecto para regular atención de médicos a domicilio

La iniciativa propone que los profesionales se inscriban en la Superintendencia de Salud a fin de fiscalizar de mejor manera la actividad y ofrecer una mejor atención a los usuarios.

El diputado de la UDI Romilio Gutiérrez presentó un proyecto de ley que propone establecer una mayor regulación para el sistema de médicos a domicilio, fijando normas y una serie de medidas destinadas a mejorar la atención que reciben las personas.

Según señala el parlamentario, “el problema del actual sistema de médicos a domicilio es que no tiene ninguna regulación y mucho menos fiscalización, lo que lleva a situaciones que en algunos casos pueden ser perjudiciales para los consumidores, para las personas”.

“Hoy en día el sistema se basa en la confianza entre médico y paciente; sin embargo, al no existir una regulación clara, se da lugar para que surjan distintas complicaciones, pues no existe un reglamento específico. Es por ello que los médicos que ofrecen este tipo de servicios debiesen estar debidamente inscritos en la Superintendencia de Salud”, dijo.

Gutiérrez detalló que “actualmente, la Superintendencia de Salud no tiene un registro de los profesionales que desarrollan esta actividad. De esta forma, tampoco existen garantías suficientes en relación a las competencias de los profesionales que atienden mediante este sistema”.

Por todo lo anterior, el proyecto de ley en cuestión apunta a promover una atención transparente y óptima estableciendo que “en el caso de la contratación de servicios de salud a domicilio, la entidad prestadora deberá estar debidamente inscrita en el registro que al afecto mantiene la Superintendencia de Salud”.