Política 27-02-2019

Diputado Silber: El verano reflejó la descoordinación absoluta de la oposición

El diputado Gabriel Silber (DC), eventual nuevo presidente de la Cámara Baja, hizo en El Diario de Cooperativa una dura autocrítica sobre el rol que ha tomado la actual oposición frente al Gobierno de Sebastián Piñera, sosteniendo que el verano mostró una "descoordinación absoluta" del sector.



"Si bien el verano ha servido para descomprimir los ánimos y nos ha permitido llegar a marzo con un tono distinto, uno lo ve a propósito de uno y otro sector, lo cierto es que el verano reflejó, de manera dura, el estado actual de la oposición, que es la descoordinación absoluta", aseveró.



Silber sostuvo que lo que sucedió en el verano "debe ser un aprendizaje" respecto al actuar del sector frente a las decisiones tomadas por el Ejecutivo por las emergencias registradas en el país, como las inundaciones, los incendios forestales e, incluso, las restricciones de acceso a playas pese a la ley de libre acceso al mar, lagos o ríos.



Indicó que lo ocurrido en estos últimos meses "no es lo que país requiere como oposición. Prácticamente no hubo contrapeso en materia de emergencia respecto de decisiones que tomó la administración Piñera, lo que ocurrió en la zona norte, a propósito del tema de los incendios, el tema de playas".



"Ahí hay deuda de la oposición con Chile y con los chilenos de las cuales tenemos que hacer un mea culpa y esperamos que ese aprendizaje se traduzca también en un ejercicio concreto a partir de marzo, primero, de evitar estas declaraciones cruzadas por la prensa, en el mes de enero prácticamente no hubo reuniones conjuntas en las cuales expresáramos nuestras diferencias, sino que todo el debate fue a través de los medios de comunicación y entiendo el tono a partir de marzo debiera ser distinto", explicó.