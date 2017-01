Política 13-01-2017

Diputado Tarud ad portas al consejo nacional del PPD: “voy a reiterar mi postura”

El precandidato presidencial del PPD, diputado Jorge Tarud, se refirió sobre el próximo Consejo Nacional del PPD que se realizará este sábado 14 de enero, en donde, entre diversos temas, se elegirá al abanderado presidencial del partido, quien participará en las primarias legales del 2 de julio de la Nueva Mayoría.

“El Partido Por la Democracia el próximo sábado va a tener una enorme responsabilidad en elegir a un candidato presidencial. Voy a reiterar la postura que he mantenido siempre, considero que los tiempos están para que los ciudadanos puedan participar, para que se haga una consulta a la ciudanía, a los independientes y a los simpatizantes, escenario que está absolutamente permitido y así lo ha señalado claramente el propio Servel. Por lo tanto, creo que las circunstancias actuales son extraordinariamente importantes para el futuro del partido”, señaló Tarud.

En consecuencia, el parlamentario aseguró “voy a reiterar mi postura, sin embargo, si el Consejo decide otra cosa, evidentemente que lo mínimo será que se realice una votación secreta tal como lo exige la ley de partidos políticos”, agregando, en este sentido, que “no se pueden realizar proclamaciones a mano alzada al estilo Corea del Norte, Asamblea Nacional Popular, no, aquí se tiene que ejercer la democracia y, en consecuencia, respetaré la decisión que se tome”.

“Soy militante fundador del Partido Por la Democracia, es la única militancia que he tenido en mi vida y, por lo tanto, quiero que le vaya bien al partido. Por otro lado, lamento mucho que en la pasada Directiva Nacional invité a Ricardo Lagos a debatir, sin embargo, no recibí respuesta, eso hubiese servido muchísimo para que hoy día el partido tenga las mejores posibilidades para el refichaje, el cual está extraordinariamente lento. Si hubiésemos recorrido el país haciendo debates, el refichaje estaría hoy día mucho mejor”, concluyó el legislador.