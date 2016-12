Política 25-12-2016

Diputado Tarud: “algunos están trabajando para ser candidatos por secretaría”

En relación a la reunión sostenida por las directivas del Partido Por la Democracia y el Partido Socialista, el precandidato presidencial del PPD, diputado Jorge Tarud, señaló que “no habrá legitimización” de un candidato presidencial del sector sin realizar una consulta abierta a los ciudadanos.

“No habrá legitimización de un candidato presidencial del sector sin realizar una consulta, en donde participen los simpatizantes, los adherentes y los independientes. Teniendo los dos partidos cinco precandidatos, que se llegue a un acuerdo cupular entre cuatro paredes va a ser una candidatura destinada al fracaso, en consideración a que significaría que los dirigentes no han recibido ni leído el mensaje que las chilenas y chilenos les están enviando y que fue ratificado en la pasada elección municipal con un inédito 65 por ciento de abstención histórico en nuestro país”, manifestó el diputado.

Asimismo, agregó, “creo que los dirigentes de nuestro sector deberán asumir su responsabilidad histórica si designan a dedo a un candidato presidencial y, en consecuencia, serán responsables ante la historia de no haber entendido que no solo Chile cambió, sino que también el mundo está cambiando, tal como se vio reflejado en el Reino Unido, Colombia y Estados Unidos, sólo por dar algunos ejemplos”.

El parlamentario afirma que la ciudadanía exige “participación y transparencia”, en consecuencia, “las reuniones de 8 o 10 caciques en cenas en casa de algunos de ellos para tomar todas las decisiones son rechazadas por los propios militantes de los partidos, así como también por la ciudadanía en su conjunto”.

Finalmente, Tarud espera que el PPD, único partido en el cuál ha militado y del cuál es fundador, “practique la democracia y, por lo tanto, se abra a convocar a la ciudadanía para elegir a nuestro candidato presidencial”.