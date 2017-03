Política 29-03-2017

Diputado Tarud considera un error del Gobierno que Ministro de Defensa boliviano ingrese como turista

El diputado Jorge Tarud, presidente de la comisión de Defensa, consideró como un error del Gobierno permitir el ingreso como turista del ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, luego de negarle la visa diplomática.

“No se puede hacer abstracción del cargo que ostenta el señor Ferreira, él viniendo a Chile como turista no podrá hacer actos políticos y no vendría en representación del Gobierno de Bolivia, pero igual es el ministro de Defensa de Bolivia y, según entiendo, él va a poder ingresar como turista, eso es un error, porque quién le garantiza al Gobierno que este señor no va a hacer el mismo numerito que nos hizo el ex canciller Choquehuanca en Antofagasta”, declaró el diputado.

En ese sentido, el parlamentario agregó, “Ferreira busca una tensión mediática, él igual va a intentar hacer todo tipo de acciones, quizás provocar aún más y ¿Para qué?, para que eventualmente el Gobierno tenga que decir ‘vamos a tener que expulsarlo del país, porque usted no está cumpliendo con lo que significa entrar como turista‘ y a lo mejor eso es lo que viene a buscar, hacerse aún más la víctima diciendo ‘Chile me expulsó‘”.

Para el legislador, el ministro boliviano “no se mide, porque trató a la Presidenta de Chile de infame y llamó a boicotear los productos chilenos. Ayer vi a nuestro canciller muy firme y me dije le van a decir que no venga, pero ellos hoy día buscaron una fórmula para que ingrese haciendo una abstracción del cargo”, por lo tanto, sostuvo “por las razones que he dado, creo que es un error, este señor viene con la intención de provocar en territorio chileno y probablemente hacerse aún más la víctima”.