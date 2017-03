Política 16-03-2017

Diputado tarud critica ausencia de ministro Fernández en Comisión de Relaciones Exteriores

Los diputados Jorge Tarud (PPD) y Andrea Molina (UDI), miembros de la comisión de Relaciones Exteriores, informaron del envío de un oficio a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, criticando la ausencia a dicha instancia en la tarde de ayer del ministro del Interior, Mario Fernández, donde se conocerían los detalles del proyecto de ley sobre migración.

“Como comisión de Relaciones Exteriores y en forma inédita y en forma absolutamente unánime enviamos en el día de ayer un documento a la Presidenta de la República por la actitud que han tenido varios ministros de Estado con nuestra comisión, en donde no vienen y, de esa forma, eluden los temas que queremos tratar como un tema tan relevante para el país como es el tema de la inmigración”, manifestó el diputado Tarud.

Asimismo, el parlamentario del PPD agregó, “en consecuencia, ya nos colmó la paciencia, por lo tanto, nosotros esperamos que la presidenta le instruya a los ministros de Estado que tienen que asistir al Parlamento, una cosa es que el gobierno haya decidido que una nueva norma de inmigración no es prioridad, pero otra cosa es que dialoguemos, otra cosa es que aportemos al debate de la inmigración o bien el gobierno estará contento con la legislación del año 75 de la dictadura, parece que no les incomoda. Hoy día podría impedírsele a una persona ingresar al país por el solo hecho de pensar diferente a lo que piensa el gobierno, esa es la ley que tenemos hoy en día y el gobierno muy tranquilo dice que no es prioridad”.

“Aquí ha habido un ninguneo a una comisión que trabaja los temas de Estado, que toda la vida hemos trabajado prácticamente por unanimidad, por lo tanto, decidimos todos transversalmente quejarnos a la Presidenta de la República y ciertamente espero que la presidenta reaccione y que le diga a sus ministros que no puedan seguir con esta condición de no dialogar, los parlamentarios nos estamos informado a través de la prensa de los proyectos de gobierno, por lo tanto, eso no puede seguir”.