Política 22-03-2017

Diputado Tarud cuestiona la falta de autocrítica de director de Conaf ante incendios forestales

El diputado Jorge Tarud luego de la exposición del director ejecutivo de Conaf, Aarón Cavieres, en la comisión investigadora nombrada “Problemas de recursos, logística y organización para manejo de emergencias por incendios forestales”, cuestionó la falta de autocrítica del director de servicio y la nula respuesta de quien decide la ayuda internacional.

“No vi ningún sentido de autocritica, parece que el señor director está esperando que los chilenos le confieran la orden al merito Bernardo O’Higgins por funciones cumplidas por el país. Asimismo, encuentro un enorme error el que está cometiendo hoy día el propio Gobierno”, señaló el diputado.

Tarud en la cita hizo entrega de una carpeta con antecedentes que contienen mensajes por mail y conversaciones de Whatsapp entre la Fundación Viento Sur y autoridades de Conaf por el ofrecimiento del avión Supertanker, al respecto el diputado manifestó su disconformidad con la intervención de Aarón Cavieres señalando que “él no respondió a los cuestionamientos realizados en la comisión. Él claramente dijo en una entrevista que los que decidían la ayuda internacional era el Ministerio del Interior, sin embargo, vimos que las instrucciones y las condiciones que se le ponían a la ayuda internacional venían desde la Subsecretaria del Interior, entonces, ¿quién dice la verdad?, si la Conaf no decide, entonces ¿decide el subsecretario del Interior?. Por esta razón es que hemos acordado citar al subsecretario para la próxima sesión”.

Asimismo, el parlamentario sostuvo “evade las preguntas, no responde y eso es lo que siente la inmensa mayoría de los chilenos hasta el día de hoy. Aquí no ha habido respuesta ante la tremenda emergencia que sufrimos todos los chilenos y donde nos estábamos quemando 7 regiones mientras unos caballeros pensaban si recibían esta ayuda o no la recibían”.