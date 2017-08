Política 31-08-2017

Diputado Tarud destaca su compromiso por la región en lanzamiento de su candidatura al senado

El diputado Jorge Tarud lanzó en Talca su candidatura al Senado por la Región del Maule junto a Lilian Caro y Valeria Leal también candidatas al Senado por el Partido Por la democracia (PPD) destacando su compromiso por la Región del Maule y su fortaleza de “tener las manos limpias”.

Al respecto, el diputado Tarud señaló: “todos aquí somos gente que ha trabajado permanentemente por la Región del Maule, aquí no hay ningún turista, somos gente que tenemos el corazón y el alma para trabajar por el Maule, como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Por lo tanto, iniciamos una campaña con fuerza, con ánimo y con ganas de luchar por las maulinas y maulinos”.

Asimismo, sostuvo, “queremos convocar a todos para que nos den ese tremendo apoyo, el mismo que hemos sentido en las calles, para seguir trabajando con mucha fuerza por nuestra región, se necesita mucho. Hemos percibido en todas las comunas, en las 30 comunas de nuestra región, un tremendo respaldo por muchas razones: por un trabajo serio, por un trabajo comprometido, por un trabajo con realizaciones concretas” y, al mismo tiempo, agregó, “y lo que considero que es importante hoy en día en la política nacional es que tenemos nuestras manos limpias y queremos que los ciudadanos nos ayuden a limpiar la política, porque son los únicos que con sus votos el día de mañana pueden ayudar para que Chile vaya por la vía correcta y no votar por gente corrupta, no votar por gente que tiene una trayectoria sucia”.