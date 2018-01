Política 05-01-2018

Diputado Tarud en alerta por viaje de Linconao a Bolivia: “hay altas probabilidades que Evo Morales le confiera asilo”

El diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, se refirió a la salida del país que realizó la machi Francisca Linconao con rumbo a Bolivia, buscando apoyo en su defensa, a solo semanas del segundo juicio fijado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

“Ciertamente fue sorpresivo que Linconao dejara el país en el día de hoy, cuando precisamente se anuló el juicio anterior y se va a hacer un nuevo juicio. Además, es particularmente especial que vaya a Bolivia cuando todos sabemos cuál ha sido la relación que ha tenido el gobierno boliviano con Chile”, afirmó el diputado Tarud.

El parlamentario indicó que “yo me temo que este hecho podría tener una incidencia en nuestra política exterior, dependiendo evidentemente de cuál va a ser la actitud que va a tener el gobierno de Bolivia y del Presidente Morales”.

Asimismo, afirmó que “el Fiscal Nacional ha señalado que en el caso de que Linconao no regrese a Chile para seguir el juicio, se puede traer a través de la extradición. Sin embargo, todos sabemos que una eventual extradición solicitada a Bolivia no sería admitida, sabiendo cómo Evo Morales maneja el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en su país”.

“Espero que el Presidente Morales tenga la actitud que corresponde, que no aproveche este hecho mediáticamente en forma interna, y que la Justicia pueda hacer su trabajo. No obstante, no podemos desconocer que se trata del gobierno con el que hemos tenido la más serias dificultades, y hemos tenido mucha agresividad verbal por parte del Presidente Morales”, afirmó Jorge Tarud.

Finalmente, el legislador aseguró que “yo no descarto nada, podría pedir asilo y si lo llegase a pedir, hay altas probabilidades que Evo Morales se lo confiera”.