Política 02-03-2017

Diputado Tarud: “Es evidente que el gobierno de Piñera tenía antecedentes del fallo negativo en La Haya”

Frente a las diversas declaraciones relativas a que el ex presidente Sebastián Piñera tuvo información privilegiada en la compra de acciones de Bancard en pesqueras peruanas, el diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, señaló que el gobierno de Piñera tenía conocimiento del fallo adverso a nuestro país en el diferendo con Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“El 13 de enero del año 2014 le informé al país que el fallo de la Corte de La Haya sería negativo para Chile, en consideración a que tuve información que iba en ese sentido y que la Corte trazaría una bisectriz que perjudicaría a nuestro país, sin embargo, lo que no sabíamos en ese momento es si la Corte trazaría esta línea desde lo que el Perú llama el Punto Concordia o bien en algún punto de la línea fronteriza con el Perú, siendo en definitiva ésta última lo que falló el tribunal”, manifestó el diputado.

En ese sentido, el parlamentario agregó, “cuando fuimos invitados al Palacio de La Moneda por el entonces presidente Sebastián Piñera junto a todos los diputados y senadores miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores, le manifesté al presidente mi preocupación por cómo venía el fallo y son testigos de aquello todos mis colegas parlamentarios. Luego, a la salida de esta reunión desde el patio de los naranjos le previne al país que el fallo iba a ser en contra de nuestros intereses sin exponer los detalles propios del fallo”.

Asimismo, Tarud advirtió, “si yo tuve esa información, es evidente que Cancillería y La Moneda tenían antecedentes del fallo negativo en La Haya y, en consecuencia, con el propósito de realizar una investigación acuciosa y para los anales históricos me permitiría sugerirle al fiscal Guerra, quien lleva esta causa, que solicite a la Cancillería todos los mensajes secretos y reservados relativos al diferendo con Perú en La Haya”.