Política 28-03-2017

Diputado Tarud: “Evo refleja desesperación por su falta de credibilidad”

Ante la aseveración realizada a través de la red social Twitter por el Presidente de Bolivia, Evo Morales, en donde señaló que la “diplomacia chilena se cae pedazo a pedazo”, el miembro de la comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la comisión de Defensa, diputado Jorge Tarud, respondió al mandatario altiplánico acusándolo de “reflejar desesperación ante su alicaída popularidad y credibilidad” en Bolivia.

“Que Evo Morales venga a hablarnos de diplomacia cuando él junto a Maduro y a Kim Jong-un son las personas más agresivas del planeta, refleja claramente su desesperación ante las sucesivas encuestas que hemos ido conociendo en este último tiempo, sobre todo por la encuesta publicada en el día de hoy en donde el 83 por ciento de los bolivianos no le cree”, señaló el diputado.

En ese sentido, agregó, “en consecuencia, como siempre a él le ha dado rédito político emplazar a nuestro país, insultar al pueblo chileno y a sus autoridades, él sigue recurriendo en forma diaria a la agresividad verbal buscando de esta forma una confrontación con el propósito de intentar recuperar la popularidad perdida”.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que “parte del pueblo boliviano está percibiendo el engaño que hace Morales con el tema marítimo, ya que éste les ofrece soberanía chilena, sin embargo, la Corte de La Haya fue clara en señalar que eso a ellos no les corresponde, sino que solo el eventual caso de que Chile tuviese una obligación de negociar, pero dicho tribunal no le entregará soberanía chilena a Bolivia”.

“No me extrañaría que Evo Morales siga produciendo hechos de tensión como los producidos con los militares bolivianos que ingresaron a territorio chileno. Por lo tanto, le hago un llamado a las autoridades chilenas a estar muy atentos y no dejarse provocar, porque Morales busca atención mediática internacional con hechos que tengan impacto en la prensa”.