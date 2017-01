Política 14-01-2017

Diputado Tarud: “haré mi último esfuerzo para que el PPD no cometa un error histórico”

Ad portas al consejo nacional del Partido Por la Democracia que se desarrolla hoy, el precandidato presidencial del PPD, diputado Jorge Tarud, señaló “haré mi último esfuerzo para que el partido no cometa un error histórico”.

Al respecto, el diputado manifestó, “como fundador del Partido Por la Democracia y habiendo siempre trabajado por su buen prestigio y para que el partido tenga éxito, voy a hacer un último llamado para que no se cometa un error histórico que pueda provocar altos costos en el futuro”.

“En las circunstancia políticas que vive Chile hoy, tomar decisiones tan relevantes como elegir un candidato presidencial sin convocar a los adherentes, simpatizantes e independientes sería a mi juicio un tremendo error, siendo en este caso la decisión exclusiva de los dirigentes del partido”, subrayó.

El parlamentario sostuvo que “la ciudadanía se ha alejado de los partidos políticos en general, porque se siente excluida de las decisiones que éstos toman, los ciudadanos e incluso los militantes no se sienten partícipes de estas determinaciones”, por lo tanto, aseguró que la única vía de recomponer la confianza en la política y en los partidos “es abriéndose a los ciudadanos para que sean éstos los que tomen las decisiones y no las cúpulas partidistas”.

“Siempre he estado dispuesto a competir y a competir ante los ciudadanos, de los cuales más del 95 por ciento son independientes, y las elecciones se ganan con el voto de ellos y no con una reunión en un teatro con imágenes para la televisión. El partido tiene que volver a reencantar a la ciudadanía y para ello es necesario ir a convencer a los ciudadanos en cada comuna de Chile para que vuelvan a creer en nosotros, para que vuelvan a confiar en el sistema democrático de los partidos. En consecuencia, espero que el PPD recupere su espíritu fundacional ejerciendo cada vez más democracia y no limitándola”, finalizó.