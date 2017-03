Política 31-03-2017

Diputado Tarud: “hay que condenar y tomar medidas claras e inequívocas frente a quiebre institucional realizado por Maduro”

Ante la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, órgano “absolutamente sometido” al Gobierno de Nicolás Maduro, que suspendió al Parlamento venezolano, el miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, hizo un llamado al Gobierno de Chile a “condenar y tomar medidas claras e inequívocas” a lo que calificó como un “verdadero golpe de Estado realizado por Maduro”.

“Llamo al Gobierno a condenar y, al mismo tiempo, a coordinarse con las demás democracias latinoamericanas para tomar medidas claras e inequívocas para respaldar la democracia en Venezuela, ya que esto constituye un verdadero golpe de Estado realizado por Maduro”, manifestó el diputado y, agregó “sería incomprensible que un país como el nuestro que vivió una dictadura y que recibió la solidaridad internacional no se pronuncie en forma categórica y no realice acciones concretas para apoyar la democracia en Venezuela”.

“Los derechos humanos y la democracia no son injerencias en asuntos internos, sino que significan un principio elemental universalmente reconocido. Por lo tanto, dentro de las medidas posibles a tomar en conjunto con las democracias latinoamericanas podría ser retirar a todos los embajadores en Caracas en señal de protesta y aislamiento a un golpe institucional”, enfatizó.

“Los gobiernos como los de Maduro no entienden solo con declaraciones, no entienden de diplomacia, en consecuencia, se debe reaccionar en forma contundente y, particularmente Chile, quien está en deuda con el pueblo venezolano por haber recibido a miles de nuestros compatriotas durante la dictadura, como también estamos en deuda con toda la comunidad internacional”, concluyó.