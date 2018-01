Política 10-01-2018

Diputado Tarud: “la presidenta debió obviar su viaje a Cuba y terminar su mandato con la visita a Japón”

El diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, cuestionó el viaje que realizó la Presidenta Michelle Bachelet a Cuba, y lamentó la decisión de la Mandataria de no reunirse con la disidencia cubana.

“Cuando vivimos una Dictadura en Chile, fue extremadamente útil, conveniente, y nos ayudó muchísimo para reconquistar la democracia, cuando personeros internacionales visitaban Chile y se reunían con la oposición. Eso protegió a mucha de nuestra gente, al otorgarles visibilidad pública internacional”, afirmó el diputado Tarud.

El parlamentario aseguró que “por eso lamento que durante este viaje no se tocaran las violaciones a los derechos humanos con la gente que las sufre diariamente, que son los disidentes, los que quieren un cambio en Cuba”.

Asimismo, el legislador recordó que cuando la Presidenta Bachelet viajó anteriormente a Cuba, Fidel Castro escribió un artículo completo en el único medio de comunicación oficial que es el Granma, dándole un total respaldo a la demanda de Bolivia en contra de Chile.

“Eso fue un exceso y una falta de respeto hacia la Presidenta de Chile. Además, no hay que olvidar que Cuba, junto con Nicaragua y Venezuela, como miembros del Alba, todos los años emiten una declaración pública apoyando la demanda de Bolivia en contra de Chile”, aseguró Jorge Tarud.

“En consecuencia, francamente yo hubiese preferido que la Presidenta Bachelet terminara su mandato con la misión a Japón, que es sumamente productiva para el país, y hubiese obviado esta visita”, agregando que “yo aún no veo cuál fue la conveniencia para Chile el viaje de la Presidencia a Cuba”.