Política 14-06-2017

Diputado Tarud lamenta postergación de la elección de gobernadores regionales y llama a la ciudadanía a “tomar nota”

En condiciones de pasar a su segundo trámite legislativo al Senado quedó el proyecto que regula la elección de los nuevos gobernadores regionales, ello luego que la iniciativa fuera aprobada ayer en general y en particular por la Sala de la Cámara de Diputados.

La propuesta legal, que permite viabilizar la reforma constitucional de diciembre de 2016, fue objeto de un amplio debate, tanto en la sesión del miércoles pasado, cuando se inició la discusión, como en la presente sesión. En ambas oportunidades, los discursos manifestaron la voluntad descentralizadora de los legisladores, hecho que se ratificó a la hora de aprobar la idea de legislar de gran parte de las normas.

Sin embargo, hubo discrepancias en algunos puntos en particular, como por ejemplo, respecto de la oportunidad de realizar este proceso de elección en el presente año, así como por la definición de inhabilidades para determinadas autoridades del país para presentarse al cargo.

Justamente en dicha línea, por no alcanzarse el alto quórum exigido (67 votos a favor), se rechazaron dos normas del proyecto: el artículo tercero transitorio, que especificaba la opción para que el proceso eleccionario fuera posible en el presente año (63 a favor, 47 en contra y 2 abstenciones). Y la letra b del artículo 23 ter, que dejó abierta la posibilidad a alcaldes, concejales, diputados y senadores a presentarse a la elección de gobernadores regionales (64 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones).



Al respecto, el diputado por la provincia de Linares Jorge Tarud lamentó la postergación de la elección de gobernadores regionales, ya que la Cámara de Diputados rechazó la opción para que el proceso eleccionario fuera posible a fines de este año, señalando que la “ciudadanía tome nota de aquellos que se han opuesto” a dicha iniciativa.



“Es extraordinariamente lamentable lo que ha acontecido hoy día en la Cámara de Diputados. Se ha postergado la elección anhelada para este año de los gobernadores regionales, iniciativa que nos permite tener la debida independencia que necesitamos las regiones de Chile para decidir nuestro futuro”, manifestó el diputado, agregando, al mismo tiempo, “que la ciudadanía tome nota de aquellos que hoy día se han opuesto y por argumentos absurdos, porque la verdad que detrás de este rechazo hay intereses netamente político partidistas, solo estuvieron pensando en sus intereses personales, en sus partidos y no en la gente de las regiones”.



Asimismo, el parlamentario sostuvo, “es un día triste, pero vamos a seguir luchando, no se van a salir con la suya, por lo tanto, vamos a insistir para que el Senado de la República revierta esta situación”, porque a su juicio, “las regiones no podemos esperar y no queremos seguir esperando, queremos decidir nuestro propio futuro, por lo tanto, que la gente tome conciencia de los que hoy han votado en contra de que tengamos la elección en noviembre al mismo tiempo con las elecciones presidenciales”.