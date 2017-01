Política 18-01-2017

Diputado Tarud lamenta que dirigentes del PPD “no se abrieran a los ciudadanos” para elegir a su candidato presidencial

Ante la proclamación del ex presidente Ricardo Lagos como candidato presidencial del PPD en el pasado consejo nacional realizado en Santiago, el diputado Jorge Tarud lamentó que los dirigentes del Partido Por la Democracia no se abrieran a la participación de los adherentes, simpatizantes e independientes para elegir al abanderado presidencial del partido.

“Lamento que el partido no se abriera a la participación de los adherentes, simpatizantes e independientes para tomar decisiones tan relevantes como la de elegir a un candidato presidencial para competir en las primarias de la Nueva Mayoría. En ese sentido, el Servel declaró formalmente que los partidos pueden realizar consultas a los ciudadanos para elegir a su candidato presidencial y, en consecuencia, era perfectamente factible realizarla existiendo tiempo de sobra para aquello”, indicó el diputado.

Asimismo, el parlamentario agregó, “realicé esfuerzos hasta el último minuto para evitar que el partido cometiera un error que va a tener trascendencia y consecuencias, en consideración a que se tomaron decisiones entre cuatro paredes sin abrirse a los ciudadanos. Además, de los 499 consejeros que debían votar en el consejo nacional, solo lo hicieron 186 y, en consecuencia, el partido tiene hoy un candidato presidencial con solo 158 votos, lo que refleja claramente la falta de entusiasmo que existe entre los militantes, como asimismo en los propios consejeros”.

“Quedo con mi conciencia muy tranquila de haber advertido que en los tiempos que corren los partidos tienen que aplicar más democracia, más apertura y terminar con las prácticas del pasado que dañan al propio partido, en consecuencia, los dirigentes deberán asumir su responsabilidad política ante los resultados finales de las primarias del 2 de julio”, acotó.

Finalmente, Tarud expresó, “por mi parte, y como lo he hecho siempre en mi trayectoria, continuaré trabajando para prestigiar al Partido Por la Democracia, es por ello que soy el militante mejor evaluado por la ciudadanía, lo que implica que mi deber es seguir luchando por más democracia”.