Política 21-06-2017

Diputado Tarud le manifiesta a la Ministra de Salud la urgente necesidad de contar prontamente con el Hospital de Linares

Jorge Tarud, diputado por la provincia de Linares, sostuvo en esta jornada una reunión con la ministra de Salud, Carmen Castillo, con el propósito de conocer el estado de la licitación para la construcción del Hospital de Linares y, en ese sentido, le manifestó su preocupación de la “necesidad urgente” de contar prontamente con este recinto de salud.



“Sostuve una larga reunión con la ministra de Salud, Carmen Castillo, para expresarle nuestra enorme preocupación por el Hospital de Linares, en la oportunidad ella me ha señalado que la nueva licitación va, eso no se para. Por lo tanto, se espera que de aquí a fin de mes, es decir, en 10 días más, entre a la Contraloría General de la República con las ofertas señaladas y con una adjudicada”, manifestó el diputado, recordado, al mismo tiempo, que “en el caso eventual de que el recurso que se hizo ante la Corte Suprema sea negativo, evidentemente que tendremos un problema judicial muy complicado, pero la licitación hasta el momento sigue adelante”.



Asimismo, el parlamentario dijo “quiero expresar mi enorme preocupación por esta situación que nos afecta no solo a la comuna de Linares, sino que afecta a toda la provincia. Necesitamos este nuevo hospital y lo necesitamos con urgencia, porque el hospital que nos dejó el presidente Ibáñez ya tiene más de 60 años, en consecuencia, necesitamos una construcción acorde a los tiempos, con la arquitectura correspondiente, con los implementos adecuados. Por lo tanto, voy a seguir muy de cerca este proceso, porque la licitación tiene que salir este año y el comienzo de la construcción de este anhelado hospital”.



Por otro lado, Tarud sostuvo que las responsabilidades políticas “tienen que asumirse, sea quien sea las tiene que asumir, porque aquí hubo un compromiso de la presidenta Bachelet durante la campaña para que este hospital sea construido durante su periodo. En consecuencia, veremos después las responsabilidades políticas, pero ahora queremos que la licitación salga, sea adjudicada y se comience la construcción del hospital”.