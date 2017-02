Política 22-02-2017

Diputado Tarud llama a aplicar “reciprocidad con Cuba”.

Por su parte el Diputado Jorge Tarud, valoró este accionar del Gobierno y llamó a aplicar reciprocidad con funcionarios cubanos que quieran ingresar a nuestro país.

“Lo acontecido con Mariana Aylwin es una prueba más de la dictadura que por casi 60 años vive el valioso pueblo cubano, en consecuencia, valoro que el Gobierno de Chile haya tomado la medida de llamar a informar a nuestro embajador, que es una de las fórmulas en diplomacia para manifestar su rechazo y su molestia”, afirmó el diputado.

Además, el parlamentario agregó, “asimismo, llamo al Gobierno a aplicar reciprocidad con los funcionarios cubanos que pretendan venir a nuestro país, tenemos que ser muy firmes”.

Para el parlamentario, “resulta inaceptable esta actitud dictatorial cuando el único propósito de la visita de Mariana Aylwin a la isla era recibir un premio a nombre del ex Presidente de Chile, Patricio Aylwin, su padre, en consecuencia, el gobierno debe actuar con mucha firmeza ante toda dictadura que proceda de esta forma”.

“Aquí no se trata de una defensa político partidista, sino que uno espera que todos los demócratas de nuestro país condenen en forma categórica y sin ambigüedades estos hechos que atentan en contra de la democracia y sus valores fundamentales”, enfatizó.

Por otro lado, Tarud sostuvo “me gustaría que esa misma firmeza la use el Gobierno con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, porque tiene hace ya más de 4 meses a un compatriota nuestro, Braulio Jatar, encarcelado por informar”.