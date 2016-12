Política 30-12-2016

Diputado Tarud llama a los partidos de la Nueva Mayoría a “abrirse a los ciudadanos” para elegir a sus candidatos presidenciales

Frente a la posibilidad que otorgó el Servel para que los partidos políticos puedan realizar consultas ciudadanas con el objeto de elegir a sus candidatos presidenciales, el precandidato presidencial del PPD, diputado Jorge Tarud, hizo hoy un llamado a la Nueva Mayoría, particularmente a su partido, a “abrirse a los ciudadanos en una elección tan importante como es elegir un candidato a la Presidencia”.

Al respecto, Jorge Tarud, agregó, “cuando el presidente de mi partido expresa preocupación por una dispersión de los votos de nuestro sector al haber un candidato PPD y uno PS en la primaria del 2 de julio, creo que la alternativa democrática para que compita uno solo es que se realice una consulta ciudadana. En el pasado, los consejos generales conformados solo por dirigentes elegían a los candidatos. Sin embargo, Chile cambió, así como también el mundo ha cambiado, en consecuencia, los partidos políticos que hoy día están profundamente lesionados ante la ciudadanía en su prestigio deben hacer el esfuerzo por recuperarlo y eso a mi juicio se realiza convocando a los simpatizantes, adherentes e independientes a participar en las decisiones importantes que se tomen en la vida nacional”.

Asimismo, el parlamentario enfatizó, “no hay excusas para no realizar una consulta, hay tiempo suficiente para realizarlas y, además de aquello, le permitirá a los partidos políticos, y particularmente a mi partido, activar en esa consulta el refichaje de militantes, así como también de nuevos militantes. Creo que en este sentido sería una buena oportunidad para el PPD”.

“Quienes se empeñen en no abrirse a la ciudadanía significaría claramente que le tienen temor a la competencia y, por lo tanto, no desean abrirse y respetar las decisiones ciudadanas. En consecuencia, significa también que no han sabido leer el potente mensaje que los ciudadanos enviaron en la pasada elección municipal con un 65 por ciento de abstención”.