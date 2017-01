Política 10-01-2017

Diputado Tarud llama a los partidos de la Nueva Mayoría a declarar libertad de acción para votar en primarias

El precandidato presidencial del PPD, diputado Jorge Tarud, hizo un llamado a todos los partidos de la Nueva Mayoría a declarar en libertad de acción a sus militantes para votar en las primarias legales del día 2 de julio, y asimismo, inscribir a todos sus precandidatos presidenciales en ésta para competir.

Al respecto, Tarud explicó, “en consideración a que la ley de primarias permite la participación de más de un militante por partido en la primaria presidencial, en consecuencia, que es factible que inscriban a todos quienes somos precandidatos y, en orden a que sea la ciudadanía la que elija al candidato presidencial de nuestro sector y no las cúpulas partidistas” y, asimismo, pidió a los partidos del conglomerado “libertad de acción a los militantes para votar en las primarias legales con el objeto de elegir en conciencia y no por órdenes de partido”.

Frente al Consejo General del Partido Por la Democracia del próximo sábado 14 de enero, el diputado Tarud reiteró que planteará en dicho consejo que el partido se abra a los adherentes, simpatizantes e independientes para realizar una consulta a la ciudadanía para elegir al abanderado presidencial del PPD, en ese sentido, señaló “el cumplimiento de la ley de partidos políticos en el supuesto caso que el Consejo General decida no abrirse a los ciudadanos y elegir al candidato a través del voto de los dirigentes, pediré que se realice una votación secreta”.

Por otro lado, ante la proclamación del senador Alejandro Guillier como carta presidencial del Partido Radical, el parlamentario lo calificó como “natural”. “Me parece natural la proclamación del Partido Radical al senador Guillier, en consideración a que dicho partido no tenía competencia interna y Guillier se presentaba como el único candidato. Por lo tanto, espero poder competir con Alejandro Guillier en un debate fraternal con altura de miras pensando en el país y con propuestas claras, factibles y realizables para el próximo periodo presidencial”.