Política 06-04-2017

Diputado Tarud: “No veo razón para que mi partido no tenga dos candidatos al senado por el Maule”

El candidato a senador del Partido Por la Democracia, Jorge Tarud, se refirió a las listas parlamentarias de la Nueva Mayoría señalando que su partido, el PPD, “tiene todo el derecho” a llevar 2 candidatos al Senado por la Región del Maule en la próxima elección parlamentaria.

“El razonamiento lógico, y considerando la coyuntura política, nos señala que la Nueva Mayoría debería llevar una lista unitaria con el propósito de tener más diputados y senadores que puedan defender los intereses de nuestra región. No obstante, de llegar a tener 2 listas parlamentarias la competencia será fuerte, sin embargo, tenemos la convicción de una amplia victoria”, afirmó el diputado.

Por otro lado, el parlamentario señaló que en consideración a que el diputado Guillermo Ceroni ha expresado su disponibilidad a ser candidato, “le doy la bienvenida a esa disposición, no veo razón para que mi partido no tenga dos candidatos al Senado por la Región del Maule. El PPD tiene todo el derecho y considero que mi partido va a luchar por tener los 2 cupos al Senado”.

Además, Tarud sostuvo que “estamos viendo que están surgiendo varios candidatos que han venido a vitrinear a la Región del Maule, pero nosotros tenemos muy malas experiencias con candidatos que hemos elegido y luego abandonan la región por tener otros intereses o bien, porque nos utilizaron como plataforma para otras aspiraciones”.

“Sin embargo- continuó- en el Maule creo que ya estamos vacunados con estos vitrineos que están haciendo algunos políticos. En consecuencia, nuestra región tiene que elegir senadores que tengamos vínculos históricos con el Maule y que, además, pasemos a ser una voz potente a nivel nacional para defender los intereses de las maulinas y maulinos sea quien sea quien esté en La Moneda, para que la voz de su senador sea escuchada a nombre de nuestra región”.