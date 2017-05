Política 23-05-2017

Diputado Tarud pide medidas por animales en riesgo por falta de forraje en la región del Maule

El diputado por la provincia de Linares Jorge Tarud criticó duramente a algunas autoridades de Gobierno por no hacerse cargo de la falta de forraje y no preocuparse de una situación “gravísima” que viven los agricultores de la Región del Maule, luego que en el mes de enero los incendios forestales consumieran pastizales y destruyera los terrenos destinados a la plantación de bosques.

“Hoy en día pueden morir 12 mil animales en la Región del Maule producto de la falta de atención después de los incendios forestales. Cuando vemos algunas declaraciones respecto a que casi están esperando que crezca pastito para que se alimenten los animales me parece inconcebible”, manifestó el diputado Tarud.

Asimismo, agregó “no sé en qué estará pensando el ministro de Agricultura, durante los incendios a él lo vimos haciendo gala ante los medios de comunicación repartiendo algunos fardos en vez de preocuparse de una situación real y complicada que estaban atravesando los agricultores y también de la emergencia, porque Conaf fue un desastre”.

Por lo tanto, a juicio del parlamentario en este escenario tiene que intervenir la propia presidenta, “porque no podemos permitir que esta situación pueda afectar gravemente a toda nuestra Región del Maule. Cuando vemos declaraciones del Seremi quien dijo que tenemos que esperar a que crezca el pasto me parece inconcebible, realmente refleja la falta de eficiencia, hay mediocridad y abandono de muchos sectores de nuestra agricultura y esta situación es inaceptable para un parlamentario de esta zona”.

Asimismo, el legislador aseguró que “la gente hoy día no tiene recursos para pagar el doble de lo que vale un fardo, por lo tanto, uno se pregunta ¿Dónde está la comprensión del Gobierno en esta emergencia?, ¿Van a esperar a que se mueran los animales para actuar?”.