Política 24-03-2017

Diputado Tarud por acusaciones de Evo: “Chile no está en el alba en donde la justicia está sometida”

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la comisión de Defensa, criticó los insultos del ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, hacia la presidenta Michelle Bachelet y, al mismo tiempo, le respondió al Presidente de Bolivia, Evo Morales, que nuestro país no está dentro del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) “donde la justicia está sometida al poder del Gobierno” por detención de militares bolivianos en Colchane.

“Se están sobrepasando todos los límites. El ministro de Defensa de Bolivia llama de infame y grosera a la Presidenta de Chile, asimismo, llama a boicotear los productos chilenos. Mienten cuando dicen que la justicia de Chile está sometida, quiero decirle al presidente Morales que nosotros nos estamos en el ALBA, ahí hay países en donde la justicia está totalmente sometida al poder del Gobierno, sin embargo, aquí la justicia es independiente. Los soldados que entraron fuertemente armados van a recibir un justo proceso, por lo tanto, aquí no interviene el Gobierno de Chile”, manifestó el diputado.

Para el parlamentario, “esto forma parte de toda una provocación que ha sido ideada por el propio Gobierno boliviano y la verdad es que duele como le mienten a su propio pueblo”.

En el marco del día del mar en Bolivia, Tarud dijo que el discurso del mandatario altiplánico “fue muy general, no dijo nada nuevo, pero ciertamente que toda esta embestida comunicacional, hecha para la entrega de su réplica, ha sobrepasado los límites de insultos hacia la jefa de Estado de Chile”.