Política 10-03-2017

Diputado Tarud por comisión Bancard: “deseo que las cosas queden meridianamente claras”

Luego de que el ex agente Alberto Van Klaveren señalara en la comisión investigadora sobre Bancard de que el fallo “fue sorpresivo”, el diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, señaló que sí se tenía conocimiento de que el fallo era negativo para el país, por lo tanto, espera que saber cuál era el grado de conocimiento y en qué fecha el Gobierno tuvo conocimiento.

“Como un seguidor permanente de la política exterior de nuestro país deseo que las cosas queden meridianamente claras. En el tema del diferendo con Perú le di mi total respaldo al presidente del momento que era Sebastián Piñera, pero ciertamente que no tenía conocimiento alguno de lo que hoy se le acusa, en consecuencia, quiero que las cosas queden claras”, indicó el parlamentario.

En ese sentido, el diputado sostuvo “a ustedes como medio de comunicación les consta que el 13 de enero del 2014 le informé al país que el fallo iba a ser negativo y eso lo comenté con detalles en la reunión con el presidente Piñera en el Palacio de La Moneda junto con los parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. En esa cita le señalé que la bisectriz en contra de los intereses de Chile era sí o sí, lo que no sabíamos es si esta bisectriz venía desde de lo que el Perú llama el punto Concordia o dentro de las 200 millas como en definitiva fue en la milla 80, entonces sí teníamos conocimiento de que el fallo era negativo”.