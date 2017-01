Crónica 24-01-2017

Diputado Tarud por incendios: “Necesitamos solidaridad internacional”

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la comisión de Defensa, señaló que se necesita solidaridad internacional para combatir los incendios y señaló que el primer anuncio de ayuda internacional provendría desde Francia.

“En una reunión con unos parlamentarios chilenos y franceses les expuse mi solicitud de que hablaran con el Presidente de Francia, Françoise Hollande, para ver qué ayuda podrían facilitarnos y en dicha cita los parlamentarios franceses se comprometieron a hacerlo y así fue, actuaron muy rápido, porque más tarde cuando fui de invitado a la ceremonia en la Embajada de Francia, el propio Presidente Hollande anunció y dijo que enviarían brigadistas a apoyar a Chile en estos momentos difíciles. Los parlamentarios franceses me explicaron que para ellos enviar aviones era muy complicado por la distancia, pero sí podían enviar brigadistas especialistas en este tema y, según he escuchado, llegarían pasado mañana. Este es el primer anuncio de ayuda internacional que estamos recibiendo y que viene desde muy lejos. Sin embargo, necesitamos solidaridad internacional”, informó el diputado.

Respecto a cómo se ha observado la reacción de los diferentes países respecto a esta tragedia, Tarud indicó, “estoy extrañado, porque no he visto ninguna declaración de ningún país aún. No sé si la Cancillería tiene alguna información, seguramente han pedido solidaridad, creo que a Argentina enviaron una solicitud, pero al parecer Argentina también está con algunos incendios y no puede enviar aviones fuera de su territorio, además, tengo entendido que han solicitado ayuda a Estados Unidos, Canadá, México y Perú, pero no tengo ninguna información de que haya habido respuesta. A lo mejor la Cancillería tiene información que no ha dado, pero públicamente ésta es la primera información que tengo de la petición que le hice a los parlamentarios franceses”.

“Nosotros siempre hemos sido solidarios cuando hay catástrofes naturales. Chile siempre está dispuesto a cooperar, primero le preguntamos al país que es lo que más necesitan y les recuerdo que Chile también ha enviado brigadistas al exterior por algunos terremotos”, indicó.

El parlamentario espera mayor solidaridad de la comunidad internacional, puesto que considera que “no tenemos hoy día los elementos suficientes, necesitamos más gente, en cada momento hay nuevos focos por ejemplo hay nuevos focos en el Maule, en Empedrado que empezó nuevamente y así en diferentes regiones. En Cauquenes en estos momentos hay 60 viviendas que están corriendo el riesgo de ser consumidas por un incendio, es una emergencia nacional y no hay que tener temor en pedir ayuda internacional cuando se necesita”.

Por último, Tarud dijo “sé que no es fácil llegar y conseguir aviones, pero sabemos que hay disponibles en Canadá, México y Estados Unidos; chicoteen un poquito a nuestros embajadores allá y que se muevan, que se muevan rápido y consigan ayuda, porque el país está viviendo una emergencia”.